В Петербурге уже 111 заведений поддержали бойкот QR-кодов

Список заведений Петербурга, решивших бойкотировать проверку у посетителей сертификатов с QR-кодами, увеличился до 111 организаций. Об этом сообщил инициатор акции, ресторатор Александр Коновалов.

За вчерашний день к акции присоединились еще 17 организаций из различных сфер бизнеса.

Напомним, Александр Коновалов объявил бойкот введённым в городе QR-кодам. Предприниматель заявил, что в его заведениях у гостей не будут требовать предъявить QR-код о прохождении вакцинации либо перенесенном коронавирусе.

В Петербурге со 2 января начали действовать новые правила. Теперь люди без QR-кодов не смогут попасть в заведения общепита и предприятия розничной торговли (кроме аптек, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости). Изначально QR-коды для посещения заведений общепита и предприятий розничной торговли в городе планировалось ввести с 1 декабря, затем эту дату перенесли на 27 декабря, а потом на 2 января.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге заведения общепита массово недовольны новой