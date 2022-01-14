Как уберечь деньги от инфляции: финансисты указали лучший способ

Опросы известных финансистов показали, что для сохранения средств в период растущей инфляции достаточно поместить их на банковский депозит. Это лучшее, что можно предложить сейчас.

По словам старшего аналитика информационного центра «Альпари» Анны Бодровой, даже несмотря на среднюю ставку по депозитам в 7,74% при существующей инфляции в 8,6% деньги медленно, но обесцениваются. Можно рассматривать коммерческие банки, где ставка более высока. Но там также повышаются и риски, о чем не стоит забывать.

Как считает Бодрова, способ сохранения денег на депозите можно рассматривать именно как способ хранения средств, но не как инвестиционный механизм, пишут «Известия».

По мнению финансового аналитика Артема Звездина, рублевые вклады имеют свои положительные и отрицательные стороны. Среди плюсов такие характеристики, как более высокая процентная ставка, отсутствие потерь при конвертации, большой выбор вкладов, страхование вкладов от угрозы банкротства. Как отрицательную характеристику можно рассматривать высокую инфляцию и ослабление российского рубля на неопределенный период.

В связи с этим Звездин рекомендует для оценки выгоды рублевых вкладов рассмотреть все продукты, предлагаемые банком. На вопрос по выбору между видами вкладов не существует точного ответа. Все будет зависеть от отношения человека к возможному риску и от того, готов ли он «заморозить» деньги. Кроме того, рублевые вклады более выгодны для тех, кто живет в России.

Аналитик считает, что прибыльной может стать покупка облигаций. С их помощью получится перекрывать инфляцию. К примеру, существуют облигации, номинал которых ежегодно увеличивается на ставку инфляции (ОФЗ-ИН). При условии инвестирования крупных сумм на длительный срок такие облигации станут довольно выгодными.

Для создания достаточно устойчивой валютной позиции необходимо наличие диверсифицированного портфеля, добавил финансист. Приблизительное соотношение валют: 2/3 доллар США, 1/3 российский рубль.

По данным Центробанка, десять крупнейших российских банков к концу 2021 года подняли ставку по рублёвым вкладам до 7,74%. Такое повышение стало рекордным за 4,5 года, с мая 2017. В то время ставка достигла 7,92%.

Эксперты планировали рост ставок по депозитам еще в ноябре прошлого года, хотя и считали их не слишком прибыльным вложением. Однако следует ожидать, что доверие россиян к банковским депозитам, ослабевшее за последние годы, начнет возвращаться.