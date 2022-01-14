В Центре Гамалеи заявили, что «омикрон» скоро станет доминирующим штаммом в России

В Центре Гамалеи заявили, что &#171;омикрон&#187; скоро станет доминирующим штаммом в России
"Омикрон" может вытеснить предыдущие варианты коронавируса. Фото: unsplash

Заместитель главы Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что новый штамм «омикрон» в ближайшее время станет доминирующим вариантом ковида в российских регионах.

По его словам, которые приводит RT, в России прогнозируется высокий подъем заболеваемости COVID-19 из-за распространения омикрон-штамма. Логунов считает, что до конца января «омикрон» может вытеснить своих предшественников и стать основным штаммом коронавируса, которым будут массово заражаться россияне.

Специалист указал на важность вакцинации и ревакцинации от коронавируса. Он добавил, что мировые регуляторы уже пошли по пути ревакцинации, чтобы сократить вероятность новой волны из-за вируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Попова заявила, что подхвативший омикрон-штамм коронавируса человек становится заразным уже в первые сутки.

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