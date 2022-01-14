Глава Роспотребнадзора: больные «омикроном» заразны уже в первые сутки

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что подхвативший омикрон-штамм коронавируса человек становится заразным уже в первые сутки.
По словам Поповой, в связи с высокой заразностью риск распространения «омикрона» очень высок. Однако у привитых людей вызванное омикрон-штаммом заболевание протекает в легкой форме и проявляется симптомами, схожими с ОРЗ.
Глава ведомства отметила, что в группу риска по-прежнему входят люди с особенностями состояния здоровья и те, у кого нет иммунитета к ковиду. Попова добавила, что для этих людей максимально важно соблюдать все ограничения, направленные на борьбу с COVID-19.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что британский эпидемиолог назвал основные симптомы «омикрона» у вакцинированных.