Глава Роспотребнадзора: больные «омикроном» заразны уже в первые сутки

Глава Роспотребнадзора: больные &#171;омикроном&#187; заразны уже в первые сутки
По словам Поповой, в связи с высокой заразностью риск распространения "омикрона" очень высок. Фото: Кремль

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что подхвативший омикрон-штамм коронавируса человек становится заразным уже в первые сутки.

По словам Поповой, в связи с высокой заразностью риск распространения «омикрона» очень высок. Однако у привитых людей вызванное омикрон-штаммом заболевание протекает в легкой форме и проявляется симптомами, схожими с ОРЗ.

Глава ведомства отметила, что в группу риска по-прежнему входят люди с особенностями состояния здоровья и те, у кого нет иммунитета к ковиду. Попова добавила, что для этих людей максимально важно соблюдать все ограничения, направленные на борьбу с COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что британский эпидемиолог назвал основные симптомы «омикрона» у вакцинированных.

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