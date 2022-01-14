Британский эпидемиолог назвал основные симптомы «омикрона» у вакцинированных

Британский эпидемиолог назвал основные симптомы &#171;омикрона&#187; у вакцинированных
Омикрон-штамм вызывает более легкую форму ковида по сравнению с "дельтой" и другими его предшественниками. Фото: pexels

Симптомы нового штамма коронавируса «омикрон» у вакцинированных пациентов все больше становятся похожи на те, которые проявляются при ОРВИ.

Об этом заявил профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор, пишет MedikForum.

По словам эпидемиолога, омикрон-штамм вызывает более легкую форму ковида по сравнению с «дельтой» и другими его предшественниками. Зараженные им привитые жалуются на такие симптомы, как насморк, боль в горле, постоянное чихание, головную боль и кашель. В редких случаях при «омикроне» появляются тошнота, диарея, боли в мышцах и кожная сыпь. Подавляющее большинство пациентов сталкиваются также с усталостью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мурашко сообщил, что 80% пациентов с коронавирусом лечатся дома.

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