Британский эпидемиолог назвал основные симптомы «омикрона» у вакцинированных

Омикрон-штамм вызывает более легкую форму ковида по сравнению с "дельтой" и другими его предшественниками. Фото: pexels

Омикрон-штамм вызывает более легкую форму ковида по сравнению с "дельтой" и другими его предшественниками. Фото: pexels

Симптомы нового штамма коронавируса «омикрон» у вакцинированных пациентов все больше становятся похожи на те, которые проявляются при ОРВИ.

Об этом заявил профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор, пишет MedikForum.

По словам эпидемиолога, омикрон-штамм вызывает более легкую форму ковида по сравнению с «дельтой» и другими его предшественниками. Зараженные им привитые жалуются на такие симптомы, как насморк, боль в горле, постоянное чихание, головную боль и кашель. В редких случаях при «омикроне» появляются тошнота, диарея, боли в мышцах и кожная сыпь. Подавляющее большинство пациентов сталкиваются также с усталостью.

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