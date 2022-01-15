В РПЦ призывают запретить концерты солиста Rammstein из-за пропаганды абортов

Иерей предложил совместными усилиями донести до Линдеманна, что в России "ему не рады". Фото: скриншот Instagram

Иерей предложил совместными усилиями донести до Линдеманна, что в России "ему не рады". Фото: скриншот Instagram

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Феодор Лукьянов заявил, что власти должны запретить запланированные в России концерты солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Лукьянов написал в Instagram, что необходимость запретить концерты Линдеманна вызвана пропагандой абортов и ненависти к детям, которые содержатся в текстах его песен. Он напомнил, что музыкант собирается приехать в Россию с концертным туром под названием «Я ненавижу детей». У Линдеманна также есть одноименная песня и композиция «Благословляю аборт».

Иерей предложил совместными усилиями донести до исполнителя, что в России «ему не рады». Он призвал отменить эти выступления, «ведь предоставление площадки немецкому артисту для пропаганды абортов русским людям недопустимо».

Линдеманн собирался выступить с концертами в Новосибирске (26 января) и Москве (28 января), но из-за роста заболеваемости ковидом их перенесли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в РПЦ призвали ввести в России штрафы за отсутствие QR-кодов.