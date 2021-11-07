В РПЦ призвали ввести в России штрафы за отсутствие QR-кодов

В России необходимо как можно скорее ввести QR-коды и штрафы за их отсутствие для борьбы с COVID-19. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВСЦ) Московского патриархата РПЦ митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

По его словам, «рано или поздно мы к этому придем». Каждый день страна теряет около тысячи человек. При таких темпах смертности речь может идти только об общенациональной катастрофе.

Митрополит отметил в эфире телеканала «Россия 24», что вакцинация является добровольным выбором каждого, но на тех, кто не желает прививаться, нужно накладывать ограничения, высказался.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что республика Татарстан стала первым регионом России, который ввел QR-коды в общественном транспорте. Ограничения начнут действовать через две недели.