Не носят маски: первый регион России ввел QR-коды в общественном транспорте

Глава Татарстана отметил, что ему поступает множество жалоб из-за несоблюдения масочного режима.

Республика Татарстан стала первым регионом России, который ввел QR-коды в общественном транспорте. Ограничения начнут действовать через две недели. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-служба президента республики Рустама Минниханова.

Политик отметил, что пассажиры общественного транспорта неоднократно жаловались на несоблюдение гражданами масочного режима. В связи с этим было принято решение пускать в транспорт только с QR-кодом о прививке, перенесенном заболевании или по медотводу от вакцинации. Ограничения коснутся совершеннолетних и будут действовать до тех пор, пока не вакцинируется большинство жителей Татарстана.

На данный момент в республике сделали прививку 1,67 миллиона человек. Продлевать режим нерабочих дней там не планируют, но введут жесткие ограничения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за сутки «Спутником V» привились более 7 тыс. человек.