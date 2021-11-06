В Петербурге за сутки «Спутником V» привились более 7 тыс. человек

В Петербурге за сутки «Спутником V» привились более 7 тыс. человек
Вакцинация против COVID-19 в торговых центрах Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Вакцинацию от коронавирусной инфекции в Петербурге за вчерашний день прошли более 7 тыс. местных жителей.

Об этом сегодня, 6 ноября сообщили в городском оперштабе. За минувшие сутки в городе первым компонентом вакцины «Спутник V» привились 7,5 тыс. петербуржцев. Сутками ранее — 14,6 тыс.

В реанимации с коронавирусом по состоянию на 6 ноября находятся 730 горожан, к аппарату ИВЛ подключены 380 человек.

На сегодняшний день продолжают работу 177 пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений и 45 мобильных прививочных пунктов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге открыли еще пять новых пунктов вакцинации. Два пункта появились на Васильевском острове в стоматологических поликлиниках, еще два пункта открыли в торговых центрах, пятый пункт заработал в Кронштадте.

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