Рис с фасолью помогают снизить высокий уровень сахара в крови

Фасоль в сочетании с рисом обладает способностью к снижению высокого уровня сахара у больных диабетом. Эффект проявляется в течение нескольких минут.

Как сообщает Daily Express, ученые провели исследование, в котором изучили гликемический ответ у пациентов с диабетом второго типа на блюда из фасоли и риса в сравнении с блюдами из одного только риса.

На завтрак испытуемым давали белый длиннозерный рис, либо блюда, в которых рис сочетался с красной пестрой фасолью, черной фасолью или красной фаслось. После приема пищи у добровольцев брали анализы крови.

Оказалось, что у группы участников, которые употребляли рис с фасолью, уровень сахара в крови был значительно ниже, чем у тех, кто ел только рис.

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