Названы три самых опасных напитка для мозга

Американские диетологи рассказали о трех напитках, которые могут представлять опасность для мозга и вызывать его преждевременное старение.

Об этом сообщает портал Eat This, Not That! Как утверждают специалисты, употребление алкоголя, сладких напитков и кофе в большом количестве может негативно сказаться на работе мозга человека.

Большое количество алкоголя уничтожает нейроны мозга, повреждая его. Регулярное употребление спиртных напитков приводит к накоплению токсического эффекта, что может привести к нарушениям когнитивных функций. Алкоголь наносит вред здоровью, даже если пить его в небольшом количестве.

Напитки с большим содержанием сахара грозят когнитивными нарушениями, особенно это касается людей с диабетом.

Что касается кофе, в небольших количествах он хорошо влияет на работу мозга, но чрезмерное употребление может обернуться развитием деменции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач рассказала, какой витамин способен замедлить старение.