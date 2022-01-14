Врач рассказала, какой витамин способен замедлить старение

Терапевт-гастроэнтеролог Елена Тюльпина заявила, что витамин В2 играет важную роль в сохранении состояния кожи и волос. По ее словам, этот витамин обладает способностью замедлять старение организма.

По словам врача, все биохимические процессы в организме человека происходят с участием витаминов группы В, в том числе витамина В2. При этом витамин В2 активирует другие витамины этой группы: В6, В9 и В12 — они не могут работать без В2. Об этом пишет «Пятый канал«.

Витамин В2, среди прочего, отвечает за метаболизм белков, жиров и углеводов. Его дефицит приводит к ухудшению состояния кожи, волос и ногтей. На нехватку В2 также могут указывать заеды в уголках рта, сухость и воспаление слизистых оболочек во рту.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач предупредил об опасности жаропонижающих.