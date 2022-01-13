Врач предупредил об опасности жаропонижающих

По мнению врача-терапевта Алексея Хухрева, прием жаропонижающих таблеток может быть опасен для здоровья пожилых людей.
О том, что средства, понижающие температуру, способны отрицательно сказаться на здоровье доктор заявил в беседе с «Москвой 24».
Специалист предложил альтернативный вариант возрастным пациентам.
Людям старше 70 лет, по словам эксперта, противовоспалительные средства нежелательны, ведь они могут повышать давление, ухудшать кровоснабжение почек, а также негативно действовать на желудок.
Хухрев предлагает заменить такие медикаменты парацетамолом, при этом врач отмечает, что препарат противопоказан всем, у кого имеются заболевания печени. Парацетамол в таком случае заменяют ибупрофеном.
Однако людям, страдающим язвой, нежелателен ибупрофен, так как может случиться обострение.
«Нельзя ибупрофен – мы даем парацетамол», – отметил доктор.
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