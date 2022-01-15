Раскрыт размер пенсий после новой индексации

Раскрыт размер пенсий после новой индексации
Индексация пенсий в текущем году должна пройти на уровне 8,6%. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Средний размер страховой пенсии по старости после индексации в 2022 году увеличится на 472 рубля, составив 18 984 рубля. Об этом рассказал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

По его словам, комиссия кабмина по законопроектной деятельности выступает за поправки об индексации пенсионных отчислений на 8,6%.

Как сообщили «РИА Новости», данная мера правительства потребует от государственной казны 172,7 млрд рублей в этом году, 178,3 млрд рублей в следующем и 188,9 миллиардов рублей в 2024 году. Еще 377 млрд рублей на индексацию пенсий в этом году выделит сам ПФР.

Напомним, предложение президента Владимира Путина об индексации пенсий выше уровня инфляции было озвучено 12 января на совещании с членами правительства. При этом изначально планировалось, что процент индексации составит 5,9.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперты раскрыли неприятную правду об индексации пенсий на 8,6%. После индексации в среднем пенсии вырастут на 1,4 тыс. рублей. Но с учетом реальной инфляции пожилые граждане могут все равно остаться в минусе.

индексация пенсий пенсии экономика


 

Новости партнеров
Добровольная страховка жилья Петроэлектосбытом стала принудительной по техническим причинам
Добровольная страховка жилья Петроэлектосбытом стала принудительной по техническим причинам
На КАД полицейские со стрельбой задержали водителя
На КАД полицейские со стрельбой задержали водителя "Шкоды"
Петербуржцам рассказали, какие овощи и фрукты нужно есть зимой
Петербуржцам рассказали, какие овощи и фрукты нужно есть зимой
Умер Михаил Зеленский: раскрыты причина и подробности смерти телеведущего
Умер Михаил Зеленский: раскрыты причина и подробности смерти телеведущего
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Раскрыт размер пенсий после новой индексации
Гололед и осадки: петербуржцев ожидают снег и нулевая температура 15 января
Два человека пострадали в лобовом ДТП с ВАЗом и Mercedes на Типанова
Уборочная техника обошла стороной Приморский и Выборгский районы
В школах Ленобласти начнут проводить «уроки доброты» после ...
Утром на Костюшко полыхала четырехкомнатная квартира
Дрозденко рассказал о создании музейного комплекса, посвященного Битве за ...
США обсудили с энергокомпаниями снабжение Европы газом при конфликте России ...