Раскрыт размер пенсий после новой индексации

Индексация пенсий в текущем году должна пройти на уровне 8,6%. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Индексация пенсий в текущем году должна пройти на уровне 8,6%. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Средний размер страховой пенсии по старости после индексации в 2022 году увеличится на 472 рубля, составив 18 984 рубля. Об этом рассказал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

По его словам, комиссия кабмина по законопроектной деятельности выступает за поправки об индексации пенсионных отчислений на 8,6%.

Как сообщили «РИА Новости», данная мера правительства потребует от государственной казны 172,7 млрд рублей в этом году, 178,3 млрд рублей в следующем и 188,9 миллиардов рублей в 2024 году. Еще 377 млрд рублей на индексацию пенсий в этом году выделит сам ПФР.

Напомним, предложение президента Владимира Путина об индексации пенсий выше уровня инфляции было озвучено 12 января на совещании с членами правительства. При этом изначально планировалось, что процент индексации составит 5,9.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперты раскрыли неприятную правду об индексации пенсий на 8,6%. После индексации в среднем пенсии вырастут на 1,4 тыс. рублей. Но с учетом реальной инфляции пожилые граждане могут все равно остаться в минусе.