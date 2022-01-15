Градсовет рассмотрел проект застройки территории «Ленэкспо» на Васильевском острове

Градсовет рассмотрел проект застройки территории «Ленэкспо» на Васильевском острове
Выставочный комплекс "Ленэкспо". Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

В Санкт-Петербурге Градостроительный совет рассмотрел на заседании проект застройки элитным жильем бывшей территории «Ленэкспо».

На Васильевском острове планируется построить ЖК «Морская резиденция». За концепцию проекта отвечает архитектурное бюро «Литейная часть-91», сообщает «Комсомольская правда Санкт-Петербург».

Как сообщил 78.ru, в состав комплекса войдут восемь жилых домов по пять этажей, с единым стилобатом, а также пять семиэтажных жилых зданий в неоклассическом стиле.

Кроме жилых домов проект предполагает появление на месте «Ленэкспо» торгово-развлекательного комплекса, апарт-отеля, гостиницы и детского сада.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в павильонах выставочного комплекса «Ленэкспо» на Васильевском острове сейчас находится временный госпиталь для коронавирусных пациентов. Возможно, в скором времени, его сменит жилая застройка.

«Ленэкспо» градсовет новости СПб


 

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