Россиян предупредили о новом способе мошенничества через портал «Госуслуги»

Россиян предупредили о новом способе мошенничества через портал &#171;Госуслуги&#187;
У телефонных мошенников новый способ выманивания денег у россиян. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

Злоумышленники звонят гражданам и заявляют якобы о необходимости активации QR-кода.

У мошенников появился новый способ выманивать у россиян деньги. На этот раз в центре внимания актуальная сегодня тема QR-кодов. Преступники представляются работниками портала «Госуслуг» и предлагают привязать QR-код к странице пользователя. Таким образом в распоряжении мошенника оказывается личный кабинет жертвы. По словам экспертов, дальше у правонарушителей появляется возможность оформить кредит на пострадавшего, пишет «Коммерсантъ».

Сотрудники компаний по кибербезопасности заявляют, что в планах злоумышленников, звонивших гражданам, узнать код из СМС-сообщения жертвы, будто бы для того, чтобы привязать QR-код к странице пользователя, считает руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Однако в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации объясняют, что подобные жалобы от россиян еще не поступали.

Отмечается, что такой способ мошенничества довольно хитроумный, потому как при данных звонках не просят о переводе денег. Жертва теряет свою бдительность. На эту удочку могут попасться большое количество человек, потому как сегодня существует реальная проблема с корректным отображением или получением на портале QR-кодов.

Директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко добавил, что на «Госуслугах» хранится масса полезной для мошенников информации. Тут и данные паспорта, и ИНН, и СНИЛС, и ДМС, и ОМС, и банковские карты, и сведения об автомобилях или недвижимости.

Такая информация может пригодиться злодеям для оформления кредитов, кроме того, мошенник, который располагает большим количеством информации о жертве, может стать еще более убедительным при выманивании денег впоследствии.

Для защиты личных кабинетов на портале «Госуслуг» стоит использовать двухфакторную аутентификацию, это сделает вход в личный кабинет более сложным, рассказывает Владимир Ульянов. Также стоит отказаться от общения по входящим звонкам и в случае сомнений уточнить, как связаться со звонившим человеком или другим представителем сервиса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерка с проспекта Славы «проинвестировала» мошенников на 2 миллиона.

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