Пенсионерка с проспекта Славы «проинвестировала» мошенников на 2 миллиона

Во Фрунзенском районе Петербурга местная жительница стала жертвой мошенников. Пенсионерка хотела заработать на онлайн-инвестициях, но в итоге отдала мошенникам более 2 млн рублей.

В четверг, 13 января, в отдел полиции обратилась 65-летняя пенсионерка, проживающая на проспекте Славы. Она рассказала, что 24 декабря увидела рекламу об онлайн-инвестициях, зарегистрировалась на сайте, после чего стали поступать звонки через «Skype» от неизвестных, которые объясняли, как и куда вкладывать деньги.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в период с 24 декабря по 10 января заявительница перевела на указанные неизвестными счета свои сбережения. В итоге она потеряла 2 млн 167 тыс. 35 рублей.

Уголовное дело возбудили по факту мошенничества.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как россиянам защититься от кибермошенников. За прошедший 2021 год кибераферисты обманом выудили у россиян 45 000 000 000 рублей. В августе 2021 года Генпрокуратура сообщала почти о 40 000 пенсионеров, которые стали жертвами мошенников с начала года. Пожилые люди часто одиноки и доверчивы. Они очень мало уделяют внимания своей кибербезопасности.