Деньги пенсионеров под угрозой. Как защититься от кибермошенников

Цифры, которые озвучило МВД, просто ужасают. За прошедший 2021 год кибераферисты обманом выудили у россиян 45 000 000 000 рублей!

Ситуация в целом улучшается. Ведь в еще в 2020 году сумма, которую граждане потеряли из-за уловок мошенников, была почти в 3 раза больше. МВД и Центробанк постоянно информируют граждан о возможных схемах обмана. Но, тем не менее, аферисты процветают и мутируют.

В этом единоборстве наиболее уязвимыми становятся пожилые граждане, наши бабушки и дедушки. Их доверчивость и невысокий уровень цифровой грамотности стараются использовать разнообразные мошенники.

Центробанк на основании сведений о жалобах пострадавших составил возрастную характеристику жертв кибераферистов. Чуть меньше трети — 27% , это люди старше 60 лет. Еще 20% — это граждане в возрасте от 50 до 59 лет.

В августе 2021 года Генпрокуратура сообщала почти о 40 000 пенсионеров, которые стали жертвами мошенников с начала года. Пожилые люди часто одиноки и доверчивы. Они очень мало уделяют внимания своей кибербезопасности.

Государство старается повышать уровень цифровой грамотности среди пожилых категорий граждан. В России существует сайт цифроваяграмотность.рф , на котором бесплатно можно получить навыки использования цифровых технологий. Минцифры РФ создало сайт готовкцифре.рф, на котором множество различных сервисов для повышения уровня цифровой грамотности. Для обучения пенсионеров Центробанк объединил усилия с Пенсионным фондом.

Инвестирование в подобные проекты продолжается. В 2022 году государство выделит на это 200 000 000 рублей. Необходимо помнить, что любое преступление наказуемо. Цифровых мошенников может ожидать наказание от штрафа в 3 000 рублей до 6 лет заключения. Поэтому так важно обращаться своевременно в полицию. Анонимность усложняет поиск преступников, но МВД совместно с ЦБ запустило учебный курс для обучения полицейских, расследующих преступления в киберпространстве.

С целью снижения ущербов потерпевшим от кибераферистов Центробанк внес предложение по увеличению суммы возврата средств, похищенных через банки обманным путем. Кроме того, планируется изменение механизма списания средств со счета, который позволит предупредить о возможном обмане и отменить операцию, пишет Газета.ру.

Чем больше информации о способах мошенничества будет известно пожилым гражданам, тем больше шансов, что они не пострадают от уловок аферистов. Нужно всячески помогать пенсионерам, обучать пользованию гаджетами. Важно, чтобы каждое списание или снятие денег было оправданным и не вызывало подозрения. Лучше перестраховаться и позвонить в банк.

Объединяя усилия в предотвращении мошеннических операций, связанных с перечислением денежных средств, мы уменьшаем количество жертв аферистов.