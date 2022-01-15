Петербуржца заподозрили в развращении третьеклассницы в соцсетях

Петербуржца заподозрили в развращении третьеклассницы в соцсетях
С девочкой мужчина переписывался в Сети. Фото: Pixabay

Правоохранительные органы подозревают жителя Северной столицы в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки.

Об этом сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ. Оперативники не исключают, что задержанный безработный петербуржец мог растлить ребенка.

23-летний мужчина, который переписывался с малышкой в Сети, уже находится под стражей. Правоохранители установили, что горожанин совершил действия сексуального характера в отношении ученицы третьего класса. Стражи порядка выяснили это во время расследования заведенного 18 ноября 2021 года уголовного дела по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Отмечается, что задержанный переписывался с ребенком в Telegram 17 ноября у себя дома.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчине мужчина домогался 9-летней девочки.

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