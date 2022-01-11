В Гатчине мужчина домогался 9-летней девочки

Мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку. Фото: Рixabay
В момент случившегося девочке было всего 9 лет. Фото: Рixabay
Преступление было совершено в 2011 году в Гатчинском районе Ленинградской области.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 4 декабря прошлого года был зарегистрирован материал проверки. Выяснилось, что более 10 лет назад мужчина 1985 года рождения в одной из квартир в городе Гатчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, девочке было тогда 9 лет. Возбуждено уголовное дело.
Накануне днем в Красном Селе был задержан мужчина, его изобличили в совершении указанного преступления. Гражданина поместили в изолятор.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Колпино женщина обвинила друга семьи в изнасиловании 17-летней сестры мужа. Девушку с подозрением на закрытую травму влагалища, маточным кровотечением пришлось госпитализировать.
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