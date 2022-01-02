В Колпино женщина обвинила друга семьи в изнасиловании 17-летней сестры мужа

Над подростком мог надругаться друг семьи. Фото: pixabay.com

Над подростком мог надругаться друг семьи. Фото: pixabay.com

Девушку с подозрением на закрытую травму влагалища, маточным кровотечением пришлось госпитализировать.

КАК пишут НЕВСКИЕ НОВОСТИ, от пострадавшей пахло алкоголем. Ее пришлось отвезти с травмами в детскую больницу.

О случившемся в Новый гол поведала жительница Колпино. Потерпевшая, видимо, близка ей. Она является сестрой ее супруга. По словам заявительницы, злодеяние совершил друга семьи.

Так, приставать и надругаться над 17-летней, которая пришла в гости к родственникам, мог 30-летний мужчина.

Подозреваемого задержали. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что житель Колпино совершил убийство и попытку изнасилования в преддверии Нового года.