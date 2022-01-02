В Колпино женщина обвинила друга семьи в изнасиловании 17-летней сестры мужа

Девушку с подозрением на закрытую травму влагалища, маточным кровотечением пришлось госпитализировать.
КАК пишут НЕВСКИЕ НОВОСТИ, от пострадавшей пахло алкоголем. Ее пришлось отвезти с травмами в детскую больницу.
О случившемся в Новый гол поведала жительница Колпино. Потерпевшая, видимо, близка ей. Она является сестрой ее супруга. По словам заявительницы, злодеяние совершил друга семьи.
Так, приставать и надругаться над 17-летней, которая пришла в гости к родственникам, мог 30-летний мужчина.
Подозреваемого задержали. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что житель Колпино совершил убийство и попытку изнасилования в преддверии Нового года.