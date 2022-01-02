Житель Колпино совершил убийство и попытку изнасилования в преддверии Нового года

Житель Колпино совершил убийство и попытку изнасилования в преддверии Нового года
Преступный инцидент произошел в одном из домов на бульваре Трудящихся. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Колпинском районе Петербурга были совершены убийство и попытка изнасилования. Трагедия случилась в преддверии Нового года.

В четверг, 30 декабря, около 23 часов в квартире дома № 26 на бульваре Трудящихся 48-летний мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 35-летней сожительницы, а после пытался ее изнасиловать.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, также во время внезапно возникшей ссоры после распития спиртного мужчина задушил 33-летнего приятеля, жителя Самарской области.

Подозреваемого в преступлении задержали и поместили в изолятор. В отношении него возбудили уголовное дело.

В 2015 году задержанного осудили на 7 лет в колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а через 3 года освободили условно-досрочно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчине полицейские задержали пенсионера, который за несколько часов до Нового года совершил убийство собственного сына.

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