Отец убил сына в канун Нового года в Гатчине

Отец убил сына в канун Нового года в Гатчине
Подозреваемый задержан. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Гатчине полицейские задержали пенсионера, который за несколько часов до Нового года совершил убийство собственного сына.

Как сообщает 78.ru, все произошло 31 декабря около шести часов вечера в квартире на Красноармейском проспекте. Во время семейного застолья между 66-летним отцом и 42-летним сыном внезапно завязался конфликт. Решить разногласия на словах не получилось — глава семейства схватился за нож. Он ударил сына не менее пяти раз в туловище, а после пошел к соседке и попросил вызвать полицию. Пострадавший от рук отца мужчина скончался.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело. Отец имеет криминальное прошлое: на его счету несколько судимостей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудница службы доставки еды пришла с подельниками к себе в пункт и ограбила его.

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