Пенсионер из Калининского района отдал мошенникам более 12 млн

Пенсионер из Калининского района отдал мошенникам более 12 млн
Мошенник обманул пенсионера более чем на 12 млн рублей. Фото: pixabay.com

В Петербурге полиция разыскивает злоумышленника, обманувшего 76-летнего мужчину.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области в субботу, 22 января, пенсионер отдал мошенникам 12 миллионов 50 тысяч рублей.

К оперативникам потерпевший обратился 21 января. Он заявил, что в период с 1 декабря 2021 года по 17 января 2022 ему звонил неизвестный. Мужчина назвал себя сотрудником службы безопасности одного из банков. По его словам, со счетов пенсионера списывались деньги, якобы мошенники под залог его квартиры берут кредиты, и ее необходимо продать.

Пожилой мужчина через банкоматы перевел часть денежных средств на указанный счет. Кроме того, в декабре в квартиру пострадавшего пришел гражданин, который забрал еще 5 млн. В общей сложности пенсионер потерял 12 миллионов 50 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мошенники заставили коммерческого директора петербургской фирмы отдать 12 миллионов.

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