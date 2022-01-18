Мошенники заставили коммерческого директора петербургской фирмы отдать 12 млн

Женщина в течение трех недель переводила злоумышленникам через банкоматы порядка 12 млн рублей.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области во вторник, 18 января.

Полиция Петербурга разыскивает мошенников, которые убедили женщину перевести через банкоматы крупную сумму денег на указанные ими счета.

Потерпевшая обратилась к оперативникам 8 января. 31-летняя женщина работает коммерческим директором одной из фирм в Петербурге. Она рассказала, что еще 15 декабря 2021 года ей звонили неизвестные с разных номеров. Они представлялись сотрудниками банка. Злоумышленники смогли убедить гражданку, что данные её банковских счетов попали к мошенникам. Так, пострадавшая перевела ворам примерно 12 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленников ищут.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерки из Калининского попались на удочку мошенников и отдали почти миллион за «дочерей».