Пенсионерки из Калининского попались на удочку мошенников и отдали почти миллион за «дочерей»

Пенсионерки из Калининского попались на удочку мошенников и отдали почти миллион за &#171;дочерей&#187;
Женщины отдала свои деньги курьеру. Фото: pixabay

Злоумышленники используют такой способ выманивания денег вовсе не в первый раз.

Как сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ, две пенсионерки отдали в общей сложности 860 тыс. рублей за «попавших в ДТП дочерей».

Одна жительница Петербурга передала мошенникам 500 тыс. рублей, другая — 360.

15 января, вечером, к оперативникам обратилась 80-летняя женщина, проживающая на Светлановском проспекте. Она рассказала, будто бы ей позвонила дочь, попавшая в аварию. Позднее был звонок якобы от следователя. Мошенники убедили петербурженку, что деньги нужны ее родственнице на операцию, а также на компенсацию второму участнику ДТП.

Вторая жертва также попалась на удочку злодеев. 76-летняя жительница Петербурга с Кондратьевского проспекта отдала 500 тыс. рублей. Историю мошенники рассказали аналогичную.

Полиция завела уголовное дело двум происшествиям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян предупредили о новом способе мошенничества через портал «Госуслуги».

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