На набережной Фонтанки жестоко избили лежащего на асфальте мужчину

В ночь с 14 на 15 января на набережной реки Фонтанки в Петербурге произошла массовая драка, в результате которой неизвестные погрузили избитого в машину и скрылись с места инцидента.

Около 03:30 в субботу, 15 января, несколько человек избили одного. При этом, мужчина уже лежал на асфальте, но обидчики продолжали наносить жестокие пинки. Видео с дракой появилось в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Кроме пострадавшего, лежавшего на земле, еще один из участников оказался в сугробе. В конце потасовки на видео появляется черный автомобиль, на котором и увозят избитого мужчину. По словам очевидцев, сражение длилось около получаса. Конфликт начался между водителем внедорожника и пешеходом, пишут в социальных сетях.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 14 января трое нетрезвых пассажиров устроили погром в одном из петербургских трамваев.