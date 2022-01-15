Коммунальщики убрали арт-объект в виде фекалии с Марсова поля

На Марсовом поле коммунальщики уничтожили арт-объект в виде фекалии московского художника Ивана Волкова.

Весьма оригинальное произведение из снега появилось в Северной столице день назад, 14января. Его автор постарался на славу: придал объекту цвет и вид настоящей пятиметровой какашки. Коммунальные службы среагировали оперативно, так как уже сегодня «снежная фекалия» была разобрана. Об этом автор произведения сам сообщил в своем Instagram.

Цель создания неоднозначного арт-объекта не обозначается автором. Некоторые петербуржцы предположили, что это может быть намек на плохую уборку снега в городе, а другая группа людей рассматривают этот порыв Волкова как безобидную шутку.

«Мегаполис» сообщает, что подобную скульптуру художник уже создавал в подмосковном Серпухове, уроженцем которого является. В январе 2021 года похожая инсталляция появилась во одном из дворов города.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге ГАТИ назначила организациям штрафы на сумму более 40 миллионов рублей за ненадлежащую уборку снега и наледи с начала зимы.