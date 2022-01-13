Петербургские компании с начала снегопадов оштрафовали на 40 млн за плохую уборку снега

Петербургские компании с начала снегопадов оштрафовали на 40 млн за плохую уборку снега
Уборка снега. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

ГАТИ назначила организациям штрафы на сумму более 40 миллионов рублей за ненадлежащую уборку снега и наледи в Петербурге с начала зимы.

В пресс-службе Государственной административно-технической инспекции отметили, что только за вчерашний день за ненадлежащую уборку снега и наледи в зонах производства работ, внутриквартальных территориях и на крышах было выписано штрафов на 700 тыс. рублей.

В частности, ООО «Охта» за снег и наледь на кровле нежилого здания на шоссе Революции получило штраф в 100 тысяч. А концерн «Ленпромстрой» за неубранный снег на Ленской улице и проспекте Косыгина оштрафовали на 150 тысяч.

Напомним, 13 января в Петербурге ожидается облачная и ветреная погода, пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый снег и дожди. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус. В течение дня синоптическая ситуация будет формироваться теплым сектором циклонического вихря «Эльза», центр которого кружит над акваторией Баренцева моря.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что улицы в Петербурге снова замело снегом. Однако уборочная техника не торопится его убирать. Скоро из-за потепления снег начнет таять и превратится в гололед.

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