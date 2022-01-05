Петербург утопает в снегу, но уборочной техники на улицах города не видно

Улицы в Петербурге снова замело снегом. Однако уборочная техника не торопится его убирать.

Скоро из-за потепления снег начнет таять и превратится в гололед. Утром спецтехники почти не наблюдалось рядом с Парнасом и Кудрово. Такая же картина сложилась и в Выборгском районе.

По прогнозам синоптиков, 5 января Северная столица будет во власти теплого сектора обширного циклонического вихря «Юмит», который принесет в город снегопад и потепление.

Вчера в Петербурге был объявлен «желтый» уровень опасности. Городские власти обратились к петербуржцам с просьбой соблюдать осторожность. По возможности, местных жителей просили воздержаться от использования личного транспорта, поскольку при таких погодных условиях повышается риск ДТП на дорогах. Вести себя аккуратнее просили и пешеходов. Судя по неубранным улицам и возмущениями местных жителей в соцсетях, на этом забота властей Петербурга о горожанах закончилась.

Петербуржцы жалуются на плохое состояние улиц и дворов, буквально утонувших в снегу.

«Поэтому дороги вообще не убирали? Снегом завалено, ездить невозможно! Где техника?»; «Скоро из-за потепления снег начнет таять и образуется в гололед. А это значит, что снова начнется череда аварий и травм»; «У нас больше тысячи единиц уборочной техники, но на устранение последствий снегопада вышло всего около ста. Так и живем…», — пишут пользователи Сети в группе «Наш дом — Невский Район».

Из-за плохой уборки пешеходы и водители вынуждены рисковать своей жизнью каждый день.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев предупредили о плохой погоде в воскресенье.