Петербург утопает в снегу, но уборочной техники на улицах города не видно

Петербург утопает в снегу, но уборочной техники на улицах города не видно
Петербуржцы застревают в неубранных сугробах. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Улицы в Петербурге снова замело снегом. Однако уборочная техника не торопится его убирать.

Скоро из-за потепления снег начнет таять и превратится в гололед. Утром спецтехники почти не наблюдалось рядом с Парнасом и Кудрово. Такая же картина сложилась и в Выборгском районе.

По прогнозам синоптиков, 5 января Северная столица будет во власти теплого сектора обширного циклонического вихря «Юмит», который принесет в город снегопад и потепление.

Вчера в Петербурге был объявлен «желтый» уровень опасности. Городские власти обратились к петербуржцам с просьбой соблюдать осторожность. По возможности, местных жителей просили воздержаться от использования личного транспорта, поскольку при таких погодных условиях повышается риск ДТП на дорогах. Вести себя аккуратнее просили и пешеходов. Судя по неубранным улицам и возмущениями местных жителей в соцсетях, на этом забота властей Петербурга о горожанах закончилась.

Петербуржцы жалуются на плохое состояние улиц и дворов, буквально утонувших в снегу.

«Поэтому дороги вообще не убирали? Снегом завалено, ездить невозможно! Где техника?»;

«Скоро из-за потепления снег начнет таять и образуется в гололед. А это значит, что снова начнется череда аварий и травм»;

«У нас больше тысячи единиц уборочной техники, но на устранение последствий снегопада вышло всего около ста. Так и живем…», — пишут пользователи Сети в группе «Наш дом — Невский Район».

Из-за плохой уборки пешеходы и водители вынуждены рисковать своей жизнью каждый день.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев предупредили о плохой погоде в воскресенье.

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