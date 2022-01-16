Бесплатный туалет на Дворцовой убрали, чтобы сохранить «композиционные связи ансамбля»

Бесплатный туалет на Дворцовой убрали, чтобы сохранить «композиционные связи ансамбля»
С Дворцовой площади убрали туалет. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Жители Петербурга заметили пропажу бесплатного общественного туалета, расположенного перед Эрмитажем на Дворцовой площади. Оказалось, что объект демонтировали сотрудники ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Соответствующее решение было принято Министерством культуры РФ. В ведомстве посчитали, что туалет «нарушает охраняемые композиционно-видовые связи ансамбля.

«Предприятию выдали соответствующее предписание. Именно поэтому туалета на месте больше нет», — говорится в сообщении городского «Водоканала».

Напомним, с начала 2022 года общественные туалеты в городе стали бесплатными. Заниматься затратами на обслуживание будут власти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что правительство Петербурга из бюджета выделили 447 млн рублей на то, чтобы жители и гости Петербурга могли бесплатно ходить в общественные туалеты.

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