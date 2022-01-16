Бесплатный туалет на Дворцовой убрали, чтобы сохранить «композиционные связи ансамбля»

Жители Петербурга заметили пропажу бесплатного общественного туалета, расположенного перед Эрмитажем на Дворцовой площади. Оказалось, что объект демонтировали сотрудники ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Соответствующее решение было принято Министерством культуры РФ. В ведомстве посчитали, что туалет «нарушает охраняемые композиционно-видовые связи ансамбля.
«Предприятию выдали соответствующее предписание. Именно поэтому туалета на месте больше нет», — говорится в сообщении городского «Водоканала».
Напомним, с начала 2022 года общественные туалеты в городе стали бесплатными. Заниматься затратами на обслуживание будут власти.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что правительство Петербурга из бюджета выделили 447 млн рублей на то, чтобы жители и гости Петербурга могли бесплатно ходить в общественные туалеты.