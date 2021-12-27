Жители Северной столицы смогут бесплатно ходить в общественные туалеты с 1 января 2022 года

Жители Северной столицы смогут бесплатно ходить в общественные туалеты с 1 января 2022 года. Фото: Pixabay.com

Жители Северной столицы смогут бесплатно ходить в общественные туалеты с 1 января 2022 года. Фото: Pixabay.com

Правительство Петербурга из бюджета выделили 447 млн рублей на то, чтобы жители и гости Петербурга могли бесплатно ходить в общественные туалеты. По это правило попадут все туалеты, которые находятся в хозяйственном ведении петербургского Водоканала.

Такое нововведение начнет действовать с 1 января 2022 года. В общественных туалетах будет находится персонал для оказания помощи маломобильными группами населения. Также сотрудники будут следить за сохранностью государственного имущества и соблюдением санитарных норм. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

На сегодняшний день стоимость туалетов в Петербурге составляет 30 рублей. В городе действует 651 общественный туалет. Из них более ста туалетов петербургского Водоканала оборудованы для маломобильных групп населения.

Каждый год Правительством города предоставляется ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» субсидия на возмещение затрат на эксплуатацию туалетов. Субсидия будет увеличена для обеспечения эксплуатации туалетов в режиме работы без взимания платы с посетителей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с апреля стартовала акция по вакцинации от коронавируса маломобильных горожан на дому.