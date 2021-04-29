В Петербурге начали прививать маломобильных горожан на дому

Услуга по «домашней» вакцинации от COVID-19 будет доступна для людей с инвалидностью. Фото: Pixabay

Услуга по «домашней» вакцинации от COVID-19 будет доступна для людей с инвалидностью. Фото: Pixabay

В Петербурге стартовала вакцинация от коронавируса маломобильных горожан на дому.

Управление Роспотребнадзора по городу согласовало возможность вакцинации от коронавируса на дому для инвалидов и маломобильных граждан.

Сформированы 67 выездных прививочных бригад, сообщили в пресс-службе Смольного.

Услуга по «домашней» вакцинации от COVID-19 будет доступна для людей с инвалидностью, пенсионерам и другим петербуржцам, которые не могут добраться до прививочных пунктов самостоятельно.

На сегодняшний день сформирован список из 2,5 тысяч петербуржцев, которые хотят вакцинироваться на дому.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Петербурге по-прежнему остается нестабильной. От недели к неделе специалисты фиксируют то улучшения, то ухудшения. Власти Северной столицы рассчитывают на то, что обстановка стабилизируется благодаря вакцинации.