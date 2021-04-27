Вакцинация на дому и рост числа госпитализаций: COVID-19 в Петербурге 27 апреля

Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Петербурге по-прежнему остается нестабильной. От недели к неделе специалисты фиксируют то улучшения, то ухудшения. Власти Северной столицы рассчитывают на то, что обстановка стабилизируется благодаря вакцинации. К слову, некоторые пациенты смогут получить ее прямо на дому.

По последним данным, на минувшей неделе в Петербурге зафиксировали рост числа госпитализаций. Так, как писала Gazeta.SPb, количество госпитализаций взрослых пациентов за это время стало больше на 2,6%. В больницы попадают в среднем 272,7 человека. До этого было зафиксировано 265,7 поступлений в медучреждения.

При этом количество активных больных, наоборот, уменьшается. Этот показатель за неделю стал ниже на 4,85%.

К слову, снизилась и интенсивность вакцинации населения. С 19 по 25 апреля привились 38 750 человек, что на 10,4 % меньше предыдущей недели.

Отметим, что всего с начала прививочной кампании против коронавируса вакцинировали 538 558 человек. 391 418 из них завершили двухкомпонентный цикл. Пока в городе остается порядка 188 тыс. комплектов вакцины.

Известно, что в Смольном готовятся к началу массовой вакцинации жителей Петербурга на дому. Управление Роспотребнадзора по городу уже согласовало возможность вакцинации от коронавируса на дому для инвалидов и маломобильных граждан.

Напомним, что с начала пандемии в Петербурге коронавирусом успели заболеть более 412 тыс. человек. Среди них немало и медицинских работников. Так, COVID-19 перенесли более 65% выездных сотрудников Городской станции скорой медицинской помощи. Всего там работает около 1,5 тыс. медиков.