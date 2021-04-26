В Петербурге инвалиды смогут вакцинироваться от коронавируса на дому

В Петербурге инвалиды смогут вакцинироваться от коронавируса на дому
С начала прививочной кампании против коронавируса в Петербурге вакцинировали 538 558 человек. Фото: pixabay

В Смольном готовятся к началу массовой вакцинации жителей Петербурга на дому.

Управление Роспотребнадзора по городу согласовало возможность вакцинации от коронавируса на дому для инвалидов и маломобильных граждан, сообщили в межведомственном городском координационном совете.

С начала прививочной кампании против коронавируса в городе вакцинировали 538 558 человек. Отмечается, что 391 418 горожан завершили двухкомпонентный цикл.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец уточнил, что услуга по «домашней» вакцинации от COVID-19 будет доступна для людей с инвалидностью, пенсионерам и другим петербуржцам, которые не могут добраться до прививочных пунктов самостоятельно.

вакцинация инвалиды коронавирус Смольный


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
МЧС предупредило жителей Ленобласти о гололеде и мокром снеге 27 апреля
Жителей Индии призвали носить маски даже дома
В Петербурге за неделю количество госпитализаций с COVID выросло на 2,6%
В Петербурге инвалиды смогут вакцинироваться от коронавируса на дому
В Петербурге 21 мая пройдет всероссийская акция «На работу на ...
КГИОП поднимет вопрос о судьбе сгоревшей «Невской мануфактуры»
Обман процветает в Петербурге: экс-менеджер банка и мошенник пойдет под ...
«Ночлежка» собирает куличи для петербургских бездомных в ...