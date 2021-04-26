В Петербурге инвалиды смогут вакцинироваться от коронавируса на дому

С начала прививочной кампании против коронавируса в Петербурге вакцинировали 538 558 человек. Фото: pixabay

С начала прививочной кампании против коронавируса в Петербурге вакцинировали 538 558 человек. Фото: pixabay

В Смольном готовятся к началу массовой вакцинации жителей Петербурга на дому.

Управление Роспотребнадзора по городу согласовало возможность вакцинации от коронавируса на дому для инвалидов и маломобильных граждан, сообщили в межведомственном городском координационном совете.

С начала прививочной кампании против коронавируса в городе вакцинировали 538 558 человек. Отмечается, что 391 418 горожан завершили двухкомпонентный цикл.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец уточнил, что услуга по «домашней» вакцинации от COVID-19 будет доступна для людей с инвалидностью, пенсионерам и другим петербуржцам, которые не могут добраться до прививочных пунктов самостоятельно.