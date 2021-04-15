Петербуржцев начнут вакцинировать на дому со следующей недели

В Смольном готовятся к началу массовой вакцинации жителей Петербурга на дому. Бригада медиков из прививочных пунктов приступит к работе уже на следующей неделе.

Глава городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец уточнил, что услуга по «домашней» вакцинации от COVID-19 будет доступна для людей с инвалидностью, пенсионерам и другим петербуржцам, которые не могут добраться до прививочных пунктов самостоятельно.

Сейчас власти завершают процесс согласования. Председатель Комздрава рассчитывает, что возможность привиться от коронавируса в домашних условиях появится со следующей недели.

Лисовец добавил, что на сегодняшний день в Петербурге привито 456 тыс. горожан, из них 317 тыс. полностью завершили цикл вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге несколько человек, сделавших прививку от коронавируса, угодили в больницу.