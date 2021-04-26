Почти 540 тысяч петербуржцев вакцинировались от коронавируса

Почти 540 тысяч петербуржцев вакцинировались от коронавируса
В городе продолжается вакцинация. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Петербурге с начала прививочной кампании против коронавируса вакцинировали 538 558 человек. 391 418 из них завершили двухкомпонентный цикл.

По данным на понедельник, 26 апреля, остаток вакцины в городе составляет порядка 188 тыс. комплектов. Всего в город поступило 726 212 комплектов вакцины.

Как сообщили в межведомственном координационном совете, за последнюю неделю на 3,32% увеличилось количество больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтверждённым COVID-19. Общее количество госпитализированных увеличилось на 2,6%, — добавили в координационном совете.

Напомним, за последние сутки 706 человек получили положительный тест на COVID-19. Также было зафиксировано 37 смертей от последствий коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пять регионов России близки к победе над коронавирусом.

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