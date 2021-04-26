Пять регионов России близки к победе над коронавирусом

Мурашко отметил, что введенные ограничения оказались вполне эффективными.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в некоторых регионах страны коронавирус практически побежден. Об этом пишет ТАСС.
Мурашко отметил, что сразу в пяти регионах пандемия подходит к своему логическому завершению. Он не уточнил, о каких именно городах идет речь.
«Сегодня пять субъектов <…> уже близки к элиминации данного возбудителя в целом в своем регионе»,
— сказал он на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании.
Он убежден, что этого удалось добиться благодаря реализации ряда мероприятий по борьбе с коронавирусом. Напоминаем, что на данный момент в России зарегистрировано более 4,7 миллионов случаев заражения, летальных исходов – 108,5 тысяч.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за сутки жертвами коронавируса стали 37 человек.