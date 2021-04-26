Пять регионов России близки к победе над коронавирусом

Пять регионов России близки к победе над коронавирусом
Министр здравоохранения Михаил Мурашко. Фото: kremlin.ru

Мурашко отметил, что введенные ограничения оказались вполне эффективными.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в некоторых регионах страны коронавирус практически побежден. Об этом пишет ТАСС.

Мурашко отметил, что сразу в пяти регионах пандемия подходит к своему логическому завершению. Он не уточнил, о каких именно городах идет речь.

«Сегодня пять субъектов <…> уже близки к элиминации данного возбудителя в целом в своем регионе»,

— сказал он на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании.

Он убежден, что этого удалось добиться благодаря реализации ряда мероприятий по борьбе с коронавирусом. Напоминаем, что на данный момент в России зарегистрировано более 4,7 миллионов случаев заражения, летальных исходов – 108,5 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за сутки жертвами коронавируса стали 37 человек.

михаил мурашко пандемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пять регионов России близки к победе над коронавирусом
Суд в Петербурге запретил доступ к аниме «Этот замечательный мир»
Петербуржцам хотят упростить участие в управлении городом
В Петербурге за сутки жертвами коронавируса стали 37 человек
Только 23% работодателей в России поддержали идею длинных майских праздников
Коронавирусом в Петербурге заболели еще свыше 700 человек
Что статус памятника федерального значения даст старейшему универмагу Петербурга
В Украине прокомментировали идею приглашения Путина в Киев