Пять регионов России близки к победе над коронавирусом

Мурашко отметил, что введенные ограничения оказались вполне эффективными.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в некоторых регионах страны коронавирус практически побежден. Об этом пишет ТАСС.

Мурашко отметил, что сразу в пяти регионах пандемия подходит к своему логическому завершению. Он не уточнил, о каких именно городах идет речь.

«Сегодня пять субъектов <…> уже близки к элиминации данного возбудителя в целом в своем регионе»,

— сказал он на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании.

Он убежден, что этого удалось добиться благодаря реализации ряда мероприятий по борьбе с коронавирусом. Напоминаем, что на данный момент в России зарегистрировано более 4,7 миллионов случаев заражения, летальных исходов – 108,5 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за сутки жертвами коронавируса стали 37 человек.