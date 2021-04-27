В Петербурге около тысячи сотрудников скорой помощи переболели коронавирусом

Более 65% выездных сотрудников Городской станции скорой медицинской помощи переболели коронавирусом. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил главный врач станции Алексей Бойков.

В Городской станции скорой помощи работает около 1,5 тыс. врачей. 1 тысяча из них переболела коронавирусом. Кто-то заразился не на работе. Все получают компенсацию за работу с больными COVID-19.

Нагрузка на врачей возросла из-за за одевания в защиткостюмы, обработки машин скорой помощи, доставки пациентов в дальние больницы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что безработица в Петербурге вдвое ниже, чем в среднем по России. Благодаря принятым в период коронавируса мерам ситуация на рынке труда постепенно улучшается, говорит губернатор Александр Беглов. За 8 месяцев число безработных уменьшилось почти в 2,5 раза. Сейчас уровень безработицы в Северной столице 2,9%.