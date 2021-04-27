Безработица в Петербурге вдвое ниже, чем в среднем по России

Сегодня создаются новые рабочие места. Город трудоустраивает мам с детьми и инвалидов. Фото:Pixabay

Сегодня создаются новые рабочие места. Город трудоустраивает мам с детьми и инвалидов. Фото:Pixabay

С осени 2020 года число безработных горожан Петербурга уменьшилось больше, чем в 2 раза, сообщает пресс-служба Смольного.

Благодаря принятым в период коронавируса мерам ситуация на рынке труда постепенно улучшается, говорит губернатор Александр Беглов. За 8 месяцев число безработных уменьшилось почти в 2,5 раза. Сейчас уровень безработицы в Северной столице 2,9%. Это в 2 раза ниже, чем в среднем по стране. А вот общий уровень занятости один из самых высоких в России.

Безработным петербуржцам назначены соцвыплаты. Их получили 180 тыс. безработных. 74,8 тысяч петербуржцев нашли новую работу.

Сегодня создаются новые рабочие места. Город трудоустраивает мам с детьми и инвалидов. По итогам 2020 года город на Неве занимает 1 место в стране по уровню занятости инвалидов трудоспособного возраста — 37%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге не без заминок одобрили кандидатов в почетных граждан.