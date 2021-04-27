В Петербурге не без заминок одобрили кандидатов в почетных граждан

Гендира "Биокад" Дмитрия Морозова выдвинули его же подчиненные, а не общественное объединение, как того требует закон. Фото: assembly.spb.ru

Гендира "Биокад" Дмитрия Морозова выдвинули его же подчиненные, а не общественное объединение, как того требует закон. Фото: assembly.spb.ru

В понедельник Комиссия по образованию, культуре и науке Заксобрания Петербурга обговорила претендентов на звание почетного гражданина города. Всего 4 номинанта. Гендира «Биокад» Дмитрия Морозова выдвинули его же подчиненные, а не общественное объединение, как того требует закон.

Всё же Морозова внесли в список, поэтому он тоже претендует на звание, как и 3 его соперника.

Так если его выберут, то это избрание можно оспорить. Потому что выдвижения не было. Почётного гражданина Петербурга выберут 26 мая.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург и Ленобласть создадут единую депутатскую группу в Госдуме. Это станет новым шагом координации. Закончат его по результатам будущих выборов в Госдум. Северная столица и Ленобласть развивают несколько общих проектов. Им нужна поддержка Федерации.