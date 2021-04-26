В Петербурге за неделю количество госпитализаций с COVID выросло на 2,6%

В Петербурге выросло число госпитализаций с коронавирусом. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

В Петербурге выросло число госпитализаций с коронавирусом. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

На минувшей неделе в Северной столице зафиксировано увеличение госпитализаций, уменьшение количества активно больных и снижение интенсивности вакцинации.

Об этом стало известно в понедельник, 26 апреля. Количество госпитализаций взрослых в городе за неделю выросло на 2,6 %, среднее количество в сутки составило 272,7 человека. До этого было зафиксировано 265,7 поступлений в стационар.

Как сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19, уменьшение на 4,85 % общего количества активно больных COVID-19 указывает на то, что тренд на снижение распространения инфекции сохраняется.

Доля тяжелобольных в городских стационарах на прошлой неделе составляла около 27,4 %. На искусственной вентиляция легких находится 165 пациентов.

Также отмечено снижение интенсивности вакцинации. С 19 по 25 апреля привились 38 750 человек, что на 10,4 % меньше предыдущей недели.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что почти 540 тысяч петербуржцев вакцинировались от коронавируса.