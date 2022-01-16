Диетологи назвали необычное свойство чернослива

Диетологи назвали необычное свойство чернослива
Чернослив помогает сбросить вес. Фото: pixabay

Высушенный плод домашней черной сливы может уменьшить тягу к сладкому. Об этом напомнили диетологи.

К такому выводу пришли американские ученые. Итоги их исследование опубликованы в издании Journal of Nutrition Bulletin.

Деятели науки проведили эксперимент. Люди, участвующие в программе по снижению веса, начали есть чернослив вместо закусок.

По словам специалистов, наблюдалось значительное снижение средней массы тела в группе. Это касалось тех, кто ел чернослив.

«Это говорит о том, что чернослив может способствовать контролю аппетита», — объяснили эксперты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врачи перечислили ряд продуктов, которые в сочетании друг с другом наносят большой вред здоровью.

американские ученые сладкое чернослив


 

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