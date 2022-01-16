Диетологи назвали необычное свойство чернослива

Высушенный плод домашней черной сливы может уменьшить тягу к сладкому. Об этом напомнили диетологи.
К такому выводу пришли американские ученые. Итоги их исследование опубликованы в издании Journal of Nutrition Bulletin.
Деятели науки проведили эксперимент. Люди, участвующие в программе по снижению веса, начали есть чернослив вместо закусок.
По словам специалистов, наблюдалось значительное снижение средней массы тела в группе. Это касалось тех, кто ел чернослив.
«Это говорит о том, что чернослив может способствовать контролю аппетита», — объяснили эксперты.
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