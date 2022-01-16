В квартире на Советском проспекте загорелся балкон

В квартире на Советском проспекте загорелся балкон
Пожар охватил балкон. Фото: "Яндекс панорамы"

С огнем в Невском районе Петербурга боролись 15 МЧСников.

В пресс-службе главного управления МЧС по городу сообщили, что очевидцы пожара в доме №36 корпуса 2 по Советскому проспекту вызвали пожарных в 14:16. В квартире, площадь которой 40 квадратных метров, загорелся балкон. Полыхала обстановка на двух «квадратах».

На борьбу с квартирным пожаром направили 15 человек личного состава и три единицы техники. Прибывшие сотрудники МЧС локализовали пожар за полчаса, в 13:50.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Зеленогорске полчаса тушили огонь в комнатке. Предварительно, в результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.

новости СПб огонь пожар происшествие советский пропект


 

Новости партнеров
Эксперты назвали два симптома омикрон-штамма, которые проявляются при посещении туалета
Эксперты назвали два симптома омикрон-штамма, которые проявляются при посещении туалета
Умер Михаил Зеленский: раскрыты причина и подробности смерти телеведущего
Умер Михаил Зеленский: раскрыты причина и подробности смерти телеведущего
Добровольная страховка жилья Петроэлектосбытом стала принудительной по техническим причинам
Добровольная страховка жилья Петроэлектосбытом стала принудительной по техническим причинам
Эксперт: есть причины, почему Узбекистан не вернется в ОДКБ
Эксперт: есть причины, почему Узбекистан не вернется в ОДКБ
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В квартире на Советском проспекте загорелся балкон
Жители петербургской Коломны сами закупили 250 кг песка для борьбы с гололедом
В Петербурге с коронавирусом за сутки госпитализировали более 300 горожан
Из Пулково в воскресенье задержали 4 рейса
Диетологи назвали необычное свойство чернослива
В баре на Ломоносова загорелся потолок: 20 человек тушили пожар
Фигуристка Валиева впервые в карьере выиграла чемпионат Европы
В Петербурге уже 150 заведений поддержали бойкот QR-кодов