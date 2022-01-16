В квартире на Советском проспекте загорелся балкон

С огнем в Невском районе Петербурга боролись 15 МЧСников.

В пресс-службе главного управления МЧС по городу сообщили, что очевидцы пожара в доме №36 корпуса 2 по Советскому проспекту вызвали пожарных в 14:16. В квартире, площадь которой 40 квадратных метров, загорелся балкон. Полыхала обстановка на двух «квадратах».

На борьбу с квартирным пожаром направили 15 человек личного состава и три единицы техники. Прибывшие сотрудники МЧС локализовали пожар за полчаса, в 13:50.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Зеленогорске полчаса тушили огонь в комнатке. Предварительно, в результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.