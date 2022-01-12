В Зеленогорске полчаса тушили огонь к комнатке

В Зеленогорске полчаса тушили огонь к комнатке
С огнем удалось справиться. Фото: "Яндекс карты"

В Курортном районе Петербурга в среду пожар случился в квартире. С огнем уже справились.

Об этом сообщила пресс-служба городского ГУ МЧС. Очевидцы вызвали пожарных 12 января, в 13:35. Все случилось в квартире в Зеленогорске по адресу: Красавица, дом №10. Причина возгорания неизвестна.

Огонь охватил квартиру в жилом доме, площадь горения составила 3 «квадрата» в 12-метровой комнате. Через 31 минуту после получения информации о пожаре огонь был потушен.

Предварительно, в результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Для того, чтобы справиться с огнем пришлось привлечь от МЧС две единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на набережной реки Фонтанки спасатели тушили пожар по повышенному рангу.

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