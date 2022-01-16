В Шушарах автобус влетел в столб: есть пострадавший

В Шушарах автобус влетел в столб: есть пострадавший
Автобус врезался в столб. Фото: Google Maps

В поселке Шушары в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие. Общественный транспорт врезался в столб.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области в воскресенье, 16 января.

Правоохранителям о ДТП с общественным транспортом по Ростовской улице у дома №25 сообщили примерно в 14:30. Оказалось, что водитель не справился с управлением и наехал на столб. В результате аварии пострадал 43-летний пассажир автобуса. Его в удовлетворительном состоянии доставили в больницу. Оперативники начали проверку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Шушарах у автобуса, за рулем которого был 55-летний мужчина, во время движения отпало колесо. В результате транспорт сбил 15-летнюю девочку.

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В Шушарах автобус влетел в столб: есть пострадавший
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