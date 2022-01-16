Автобус без колеса сбил школьницу в Шушарах

В поселке Шушары произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний.

Дорожный инцидент случился в субботу, 15 января, у одного из домов по улице Вишерской. У автобуса, за рулем которого был 55-летний мужчина, во время движения отпало колесо. В результате автобус сбил 15-летнюю девочку.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу, ученицу 9-го класса госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В настоящее время стражи порядка устанавливают все детали произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилист проехал на красный и сбил ребенка на юго-западе Петербурга. Со слов свидетелей аварии, легковушка «Ниссан» выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где сбила несовершеннолетнего пешехода. Вызывать сотрудников ГИБДД и медиков на место ДТП не стали, причина этого не указывается.