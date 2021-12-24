Автомобилист проехал на красный и сбил ребенка на юго-западе Петербурга

В пятницу вечером в Красносельском районе Петербурга произошла авария с участием юного пешехода и легкового автомобиля.

Очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», что авария произошла в 18 часов на пересечении Петергофского шоссе и улицы Партизана Германа. Со слов свидетелей аварии, легковушка «Ниссан» выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где сбила несовершеннолетнего пешехода.

Вызывать сотрудников ГИБДД и медиков на место ДТП не стали, причина этого не указывается. Ребенок, по всей видимости, в результате аварии не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое пострадали в ДТП из восьми машин под Тосно.