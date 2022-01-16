Больше всего проблем с зимней уборкой у Центрального и Невского районов Петербурга

Больше всего проблем с зимней уборкой у Центрального и Невского районов Петербурга. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Больше всего проблем с зимней уборкой у Центрального и Невского районов Петербурга. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Справиться с осадками и перепадами температур в Петербурге службам все еще сложно. Повсеместно встречается гололед, который становится причиной множества травм горожан.

В пресс-службе жилищного комитета отмечают, что за минувшие выходные убрали около 1,9 тысяч дворов Северной столицы. Была выполнена первоочередная посыпка примерно 1,5 тысяч дворов.

Самыми проблемными районами обозначены Невский и Центральный районы. Именно в них было выявлено наибольшее количество нарушений по зимней уборке.

С начала зимы потратили около 18,01 тысяч тонн противогололедных материалов. За выходные — 1,3 тысяч тонн. В общей сложности вывезли 101,6 тысяч кубометров снежных масс, а за выходные дни — 3,5 тысяч кубометров.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге бесплатный «каток» появился на Парфеновской улице. Участок длится от набережной Обводного канала до Малой Митрофаньевской улицы.