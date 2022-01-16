На Парфеновской улице петербуржцы вынуждены посещать бесплатный «каток»

На Парфеновской улице петербуржцы вынуждены посещать бесплатный &#171;каток&#187;
На Парфеновской улице петербуржцы вынуждены посещать бесплатный "каток". Фото: Pixabay

В Северной столице появляются все больше бесплатных «катков» прямо по пути на работу, или учебу. Вот только посещение их вынужденное. Речь идет о заледенелых опасных участках, которые службы вовремя не посыпают, поэтому горожанам изо дня в день приходится буквально скользить по делам.

Еще один такой «каток» появился на Парфеновской улице. Участок длится от набережной Обводного канала до Малой Митрофаньевской улицы. Об этом сообщает «Фонтанка».

Отмечается, что движение на проблемном сейчас участке открылось совсем недавно, в сентябре 2021 года. На сегодняшний день улица является потенциально опасной территорией из-за наледи. Ровные тротуары превратились в настоящие катки, которые не посыпаны песчаными смесями.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению лидера «Новых людей» то, что сейчас происходит в городе с уборкой снега и мусора, говорит о некомпетентности власти.

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